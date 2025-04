Due giorni di full immersion a Pollina per un futuro con i giovani nell’agroalimentare

PALERMO (ITALPRESS) – Si svolgerà dal 28 al 29 aprile al Mangia’s Pollina Resort di Pollina, in provincia di Palermo, il primo meeting dell’Istituto di alta specializzazione Fondazione ITS Sicani che, con sede legale a Bivona (AG) nel profondo entroterra siciliano, da quattro anni ha formato e forma – orientandoli direttamente nel mercato del lavoro – giovani e meno giovani nelle città di Palermo, Sciacca, Bivona, Cammarata, Santa Margherita Belice, Menfi.

Con un tasso di occupazione di circa il 90% a un anno dal termine del percorso biennale, gli studenti dell’ITS Sicani si sono specializzati e si specializzano attraverso percorsi biennali che prevedono formazione frontale e stages presso aziende in particolare di tre settori: Esperienzialità e accoglienza, Filiera dell’olio, Agroalimentare e comunicazione.

Oltre agli studenti che racconteranno il loro percorso ITS che li ha condotti nel mondo del lavoro, durante la kermesse di Pollina che vuole orientare anche all’auto-impresa, saranno presenti tre significative start up siciliane del settore: Red Etna, Kymia e CleverGrow. Testimonianza di un ecosistema dell’innovazione aperto e dinamico, che sviluppa progetti innovativi, grazie alle sinergie e alle connessioni tra grandi corporate, giovani imprese, università e il Gruppo Crédit Agricole in Italia e che le sostiene attraverso Le Village by CA Sicilia.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato scientifico – presieduto dal professor Giuseppe Di Miceli – alla scelta degli opinion leader, dei testimonial, degli startupper, dei performance coach e dei visionari che prenderanno parte alle due giornate di Pollina che saranno aperte dal presidente della Fondazione ITS Sicani, Ciro Costa. Saranno presenti e parteciperanno ai talk con gli studenti: Oscar Farinetti (Eataly), Giulia Giuffrè (Irritec), Cris Nulli (X -twitter), Alessandro La Rosa (Creationdose), Ugo Parodi Giusino (Magnisi), Maria Faro (Piante Faro), Michele Leocata (Avimecc), Davide Piatti (Banca d’Impresa Crédite Agricole), Annarita D’Urso (Le Village by CA Sicilia ), Marcello Mangia (Mangia’s), Emanuele Amodeo (Marketers).

Ai lavori prenderanno parte anche specialisti, docenti universitari, professionisti ed esperti del settore: Tiziano Caruso, Salvatore Cultrera, Roberto Butera, Dario Matranga, Florinda Saieva, Girolamo Cusimano, Pietro Adragna, Maria Teresa Ferlita, Fabio Gioia. Per i presenti sarà anche l’occasione per incontrare le istituzioni durante i talk che si svolgeranno con la partecipazione di Massimo Midiri (Rettore Unipa), Giusy Savarino (Assessore regionale al Territorio), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Giuseppe Pierro (Ufficio Scolastico regionale), Dario Cartabellotta (dipartimento regionale Attività produttive), Francesco Pinelli (assessorato regionale dell’Istruzione), Franco Pignataro (Presidente Associazione degli ITS siciliani). Moderano i lavori Fabrizio Carrera, Nerina Di Nunzio, Simone Aiello.

