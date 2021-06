DS Automobiles lancia la nuova DS4, ordinabile da domani e presente nelle concessionarie dalla terza settimana di ottobre. Savoir faire francese del lusso che vede insieme raffinatezza e tecnologia per un prodotto eccezionale, ed una esperienza cliente di alta gamma. “Sappiamo che per vincere la nostra battaglia dobbiamo fare meglio degli altri” ha dichiarato alla presentazione alla stampa della vettura Eugenio Franzetti, direttore generale DS Automobiles Italia, che ha sottolineato “i materiali pregiati con lavorazione che attinge a moda e orologeria, per un’eccellenza a livello artigianale e attenzione al cliente grazie all’universo DS”. Il marchio (dati 2020) è presente in 41 Paesi con 428 punti vendita nel mondo e 43 in Italia, ed il 30% delle vetture vendute sono elettriche. DS Automobiles rappresenta una quota di mercato del 2% italiana e del 1,5% a livello europeo, e ha un risultato importante raggiunto in 6 anni con il 76% Assisted Awareness, più 8 punti in un anno per il periodo pre covid.

“DS4 presenta una gamma completa e poliedrica proposta in tre modelli: DS4, DS4 performance line e DS4 cross, nelle versioni benzina, diesel e ibrido plugin, tutti con cambio automatico ed un prezzo lancio di 29.500 euro con una rata di 199 euro al mese” spiega Giorgio Contu responsabile comunicazione DS Automobiles Italia. Sette i colori della carrozzeria e sette i cerchi, grande attenzione all’interno con un touchscreen integrato nella plancia, DS E-toggle, maniglie a scomparsa integrate dentro e fuori, DS-Air cioè massima areazione con bocchette elegantemente “nascoste”. Inoltre una tecnologia aumentata con piattaforma EMP2 voluta e E-tense 225. DS4 è un modello a metà tra la berlina compatta ed il Suv Coupè, una macchina lunga 4,40 metri dal design compatto, con firma luminosa con 150 led, reflective design con motivo grafico sul vetro posteriore, interni raffinati ed ergonomici.

