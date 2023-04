Droga, latitante condannato in Francia catturato nel Reggino

E' stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova un narcotrafficante di 42 anni, latitante dal gennaio 2021, sorpreso mentre si allontanava a bordo di un fuoristrada dalle compagne di San Martino di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria. Ritenuto responsabile dell'importazione in Francia di circa 1.000 chili di cocaina dal Sudamerica, l'uomo è stato condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione dalla magistratura transalpina che ha emesso un mandato di arresto europeo. vbo