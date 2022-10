ROMA (ITALPRESS) – “Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal presidente Mario Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale”. Lo scrive Palazzo Chigi in un tweet, dando notizia della chiamata del Premier alla fuoriclasse azzurra che ieri, dopo il successo sugli Stati Uniti nella finale per la medaglia di bronzo dei Mondiali di pallavolo femminili, si è lasciata andare a uno sfogo, diventato virale sul web, poi parzialmente “corretto”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

