ROMA (ITALPRESS) – Il premier Mario Draghi si è recato al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al centro della discussione, a quanto si apprende da fonti del Colle, c’è stato l’esame della situazione politica internazionale e nazionale. Mattarella ha riferito a Draghi del suo viaggio in Africa. Per quanto riguarda la parte più politica ossia il voto di fiducia, Mattarella non ha commentato eventuali scenari.

