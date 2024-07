PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Spero che tutti gareggino in modo pulito”. Questo il grido di allarme, lanciato in conferenza stampa, a pochi giorni dal via di Parigi2024 da Katie Ledecky. La campionessa statunitense, specializzata nello stile libero e vincitrice in carriera di sette medaglie d’oro ai Giochi, non le manda a dire a proposito della minaccia doping, che incombe sulle Olimpiadi e in particolare sul nuoto, con gli atleti cinesi quanto mai “discussi”. “Ci sono molti test antidoping in tutto il mondo. Come già detto, gli atleti vogliono trasparenza e risposte alle domande, che invece rimangono senza risposta. Siamo qui per nuotare, non per mettere alla prova noi stessi. Speriamo che chi fa i test segua le regole. Stiamo aspettando cambiamenti per il prossimo futuro, in modo che non dobbiate chiederci di nuovo cosa ne pensiamo”, ha detto la 27enne di Washington, rispondendo ai cronisti a proposito proprio della minaccia doping.

