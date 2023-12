Donzelli “Sul Mes il Governo difende l’interesse nazionale”

ROMA (ITALPRESS) - "Finirà tutto nel miglior modo possibile, perché se c'è una possibilità di far finire bene una trattativa è grazie a Giorgia Meloni". Lo dice Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione di Fratelli d'Italia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, da Castel Sant'Angelo, dove si svolge Atreju, rispondendo a una domanda sul Pnrr, Mes e Patto di Stabilità. "Sul Mes la discussione non deve essere ideologica. Lo strumento lo ratifichiamo se conviene all'Italia", ha aggiunto. sat/mrv