TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Domani, terza e ultima giornata di gare individuali di scherma ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, andranno in scena gli assalti di fioretto maschile e di sciabola femminile. Ci sarà, per tentare uno storico bis, il campione olimpico di fioretto di Rio 2016 Daniele Garozzo e con lui parteciperanno alla gara individuale il veterano Andrea Cassarà, alla sua quinta partecipazione olimpica e l’esordiente Alessio Foconi, numero 1 del ranking mondiale. Nella sciabola femminile l’Italia schiera invece la livornese Irene Vecchi, classe 1989, che ha già preso parte ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e Rio 2016, la salernitana Rossella Gregorio, già in squadra cinque anni fa e la foggiana Martina Criscio alla sua prima volta a cinque cerchi. L’Italscherma domani inizierà la giornata di gare dal tabellone dei 32. Nella sciabola femminile alle ore 10:20 (le 3:20 italiane) Rossella Gregorio sfiderà la russa Sofia Podzniakova, mentre Martina Criscio allo stesso orario se la vedrà con la coreana Jisu Yoon. Irene Vecchi farà invece il suo debutto contro la francese Charlotte Lembach alle 10:45 (le 3:45 italiane). Nel fioretto femminile Daniele Garozzo inizierà il suo cammino olimpico contro il portacolori dell’Egitto Mohamed Hassan alle 11:35 (le 4:35 italiane). Alle 13:05 (le 6:05 italiane) Andrea Cassarà affronterà il canadese Eli Schenkel, mentre Alessio Foconi farà il suo esordio allo stesso orario, aspettando di sapere chi sarà il suo sfidante che uscirà dall’incontro tra il rappresentante di Hong Kong Siu Lun Cheung e il tedesco Andre Sanita.

