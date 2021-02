ROMA (ITALPRESS) – Si svolgerà domani, mercoledi 3 febbraio alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” dell’Acqua Acetosa di Roma, la presentazione dello Studio “Serena” volto alla protezione anti-covid per gli atleti delle Nazionali azzurre di sciabola e para-rowing. Si tratta di uno studio pilota che prevede l’implementazione di un rigido e standardizzato protocollo anti-Covid19 caratterizzato da una serie di test diagnostici implementati ad ogni ritiro e ad ogni trasferta per gare nazionali e internazionali mirati alla identificazione rapida di casi positivi alla infezione da Sars-Cov-2 in atleti e personale tecnico delle squadre nazionali. L’obiettivo è quello di valutare la fattibilità del protocollo per considerarne la possibile implementazione su più larga scala, l’efficacia nella protezione degli atleti dalla infezione da Covid-19 e l’impatto del protocollo nell’abbassare il livello di stato d’ansia nei confronti della infezione da parte degli atleti e del personale tecnico delle Federazioni partecipanti allo studio. Infatti, la ricerca include anche due questionari psicometrici, il primo sottoposto all’inizio e il secondo alla fine dello studio per valutare se l’implementazione di questo più intenso controllo e protezione da potenziali condizioni di contagio migliori anche lo stato di benessere psico-fisico in riferimento alla contingente situazione pandemica. Lo studio è condotto dal Dipartimento Scienze Biomediche dell’Università Statale di Milano, dall’Istituto San Gallicano IFO di Roma e dall’Università di Trento, di concerto con la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Italiana Canottaggio ed i rispettivi staff medici e tecnici.

