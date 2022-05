MILANO (ITALPRESS) – Domani, giovedì alle ore 11, nella prestigiosa location dell’Istituto Auxologico Italiano Ospedale “San Luca” a Milano (in Piazzale Brescia, 20), si terrà la conferenza stampa di presentazione dei Campionati Italiani Assoluti 2022 di scherma in programma dal 31 maggio al 5 giugno prossimi a Courmayeur (Ao). Al tavolo dei relatori siederanno la consigliera della Federazione Italiana Scherma, Joelle Piccinino, il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, per il Comitato Courmayeur 2022 la presidente Giovanna Pesci e Marco Albarello, e il dottor Antonio Robecchi Majnardi dell’Unità Operativa di Riabilitazione Neuromotoria di Auxologico Capitanio a Milano, istruttore nazionale di spada ed ex-atleta di livello nazionale. La sede del “battesimo ufficiale” della kermesse è stata scelta nel solco della comune progettualità intrapresa tra la Federazione Italiana Scherma e l’Istituto Auxologico Italiano, che fornirà una preziosa collaborazione per i simposi d’approfondimento di natura scientifica organizzati a Courmayeur nell’ambito dell’evento sportivo.

– Foto Ufficio Stampa Fis –

(ITALPRESS).

