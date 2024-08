ROMA (ITALPRESS) – E’ stato approvato in via definitiva dall’Aula del Senato il decreto recante disposizioni urgenti sulle Materie prime critiche di interesse strategico. Il decreto viene convertito in legge.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

