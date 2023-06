PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud, rispettivamente teste di serie numero 3 e 4, sono i finalisti del Roland Garros 2023, secondo Slam del 2023 alle battute conclusive sulla terra rossa parigina (montepremi 49.600.000 euro). Nelle semifinali, Djokovic ha superato lo spagnolo Carlos Alcaraz, n.1 della classifica Atp e del tabellone, vittima di crampi in avvio di terzo parziale, in quattro set con il punteggio di 6-3 5-7 6-1 6-1; Ruud ha invece eliminato il tedesco Alexander Zverev, 22esima forza del tabellone, in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-0.

– Foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]