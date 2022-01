MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – In attesa che Alex Hawke,

ministro dell’Immigrazione, prenda la sua decisione e dopo un ritardo di oltre un’ora sul programma, il nome di Novak Djokovic figura nel tabellone degli Australian Open. Il tennista serbo, la cui permanenza nel Paese è ancora in sospeso, in qualità di numero 1 del mondo è anche prima testa di serie dello Slam in programma Melbourne e il suo primo avversario, sempre che il ministro Hawke lo permetta, sarà il connazionale Miomir Kecmanovic (77e).

(ITALPRESS).