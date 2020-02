Top Ten invariata e un nuovo azzurro fra i primi cento al mondo. La classifica Atp vede sempre Novak Djokovic saldamente al comando: settimana numero 279 in vetta al ranking per il serbo, che insegue Pete Sampras (286) e Roger Federer (310). Primo inseguitore resta Rafa Nadal, distante 325 punti, mentre rimane terzo Roger Federer: lo svizzero dovrà però operarsi al ginocchio e salterà i prossimi appuntamenti su cemento e terra, il che lo farà scivolare presto indietro in classifica. Quarta piazza per Daniil Medvedev, seguito da Stefanos Tsitsipas – che ieri ha bissato il titolo di Marsiglia – e Alexander Zverev mentre Matteo Berrettini si conferma all’ottavo posto, seppur a pari punti con Gael Monfils. In coda alla Top Ten David Goffin, ora davanti per soli 155 punti su Fabio Fognini, stabile all’undicesimo posto. Il torneo di Rio de Janeiro permette a Lorenzo Sonego (fuori nei quarti) di scalare sei posizioni ed eguagliare il suo best ranking (46^), mai così in alto Gianluca Mager, finalista in Brasile: il ligure risale di 51 posti e con la 77esima piazza entra per la prima volta nei Top100. In leggero calo Jannik Sinner, eliminato al secondo turno a Marsiglia da Medvedev (75^, -7), fra i primi cento al mondo anche Stefano Travaglia (84^, +1), Andreas Seppi (86^, -6) e Salvatore Caruso (100^, -3).

La vittoria del torneo di Dubai consente a Simona Halep di portare sotto i 2300 punti il distacco in classifica da Ashleigh Barty, sempre al vertice del ranking Wta. Mantiene il terzo posto Karolina Pliskova mentre Belinda Bencic, uscita al primo turno negli Emirati Arabi dove era chiamata a difendere il titolo del 2019, scivola al nono posto e consente così a Bianca Andreescu, Sofia Kenin e Kiki Bertens di migliorare la propria classifica. Ne approfitta anche Serena Williams, che passa da nona a ottava, alle spalle di Elina Svitolina: periodo no per l’ucraina, fuori anche lei all’esordio a Dubai e indietro di un posto (da sesta a settima) rispetto a una settimana fa. A chiudere la Top Ten c’è sempre Naomi Osaka. Per quanto riguarda il tennis azzurro, sia Jasmine Paolini e Camila Giorgi guadagnano due posti: 94^ la toscana, torna fra le prime 100 la marchigiana. In lieve ascesa anche Martina Trevisan (146^, +4) e Giulia Gatto-Monticone (148^, +5).

(ITALPRESS).