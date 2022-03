Dispersione scolastica in Sicilia, Antimafia: “La situazione è grave”

"Il contesto è grave e ha bisogno di risposte urgenti, anche in virtù di un ulteriore peggioramento dovuto alla pandemia". Con queste parole il presidente della Commissione antimafia regionale, Claudio Fava, ha presentato la relazione conclusiva dell'inchiesta condotta negli ultimi mesi in merito al fenomeno della dispersione scolastica in Sicilia. mra/vbo/gtr