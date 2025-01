DiscoverEU, 36 mila viaggiatori alla scoperta dell’Europa

ROMA (ITALPRESS) - 35.762 viaggiatori, al compimento dei 18 anni di età, riceveranno un pass per esplorare la diversità dell’Europa, conoscere il suo patrimonio culturale e la sua storia ed entrare in contatto con persone di tutto il continente. La Commissione Europea ha annunciato i risultati dell'ultima tornata di candidature per DiscoverEU, l'iniziativa che offre ai giovani viaggiatori l'opportunità di scoprire l'Europa da soli o in o in gruppi formati al massimo da cinque persone, principalmente in treno. L'edizione di quest'anno si svolge tra marzo 2025 e maggio 2026. Nell'ambito del programma Erasmus+, questa tornata di candidature di DiscoverEU era aperta ai giovani degli Stati membri dell'Unione nati tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2006. Ben 135 mila le domande pervenute. DiscoverEU integra anche una dimensione legata all’apprendimento, con l’organizzazione di formazioni e incontri in tutta Europa prima della partenza. I partecipanti possono aderire al gruppo Facebook ufficiale DiscoverEU per entrare in contatto con la comunità dei giovani viaggiatori. /gtr