GENOVA (ITALPRESS) – “Le risorse assegnate a Regione Liguria sul fondo ‘Dopo di noì sono state tutte regolarmente erogate. Abbiamo finanziato progetti individualizzati per un milione 277 mila cinquecento euro, garantendo a coloro che ne avevano diritto, disabili gravi privi di sostegno familiare, percorsi volti al mantenimento e allo sviluppo delle proprie autonomie. Come Amministrazione crediamo moltissimo in questo progetto, al quale abbiamo sempre dato una particolare attenzione”. Così l’assessore alle Politiche socio-sanitarie e Terzo Settore, Giacomo Raul Giampedrone, ha risposto in Consiglio regionale a un’interrogazione sul tema. “Il nostro obiettivo per il futuro è quello di andare verso una logica di progetti che tendano sempre di più al ‘durante noì, creando quindi percorsi e opportunità condivise anche con le famiglie, che sono parte fondamentale nella riuscita dei percorsi dei propri cari. La nostra programmazione deve tendere a dare risposte sempre più rapide ed efficienti ai molteplici bisogni rilevati su tutto il nostro territorio regionale” ha concluso Giampedrone.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com