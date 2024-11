Direttore generali Regione Siciliana, Schifani “Totale rinnovamento”

PALERMO (ITALPRESS) - Per i mandati dei direttori generali in scadenza "il tema è il totale rinnovamento, tranne eccezioni, ho in mente qualche eccezione ma non è corretto fare dei nomi, ma saranno soltanto due o tre. Occorre rinnovare, inserire nuovo entusiasmo perché è giusto che sia così. È giunto il momento di lanciare nuove leve perché moltissimi direttori ormai, hanno fatto una bellissima carriera, ma si trinciano dietro all'immobilismo o dietro a volte l'assunzione di posizioni quasi dominanti all'interno degli assessorati e questo non posso consentirlo. Ormai ho le idee chiarissime". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno "Blue Economy: Valorizzare il patrimonio e le risorse del mare in Sicilia", che si è svolto al Marina Convention Center di Palermo. (ITALPRESS). xd6/abr/red