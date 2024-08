PALERMO (ITALPRESS) – “Con la dirigenza mi confronto ogni giorno e stanno facendo il massimo per portare qui giocatori motivati: chi viene qui deve essere più convinto possibile. Il mercato non è chiuso, ma non spetta a me parlarne: su quei ruoli scoperti, come ad esempio il portiere, sta provvedendo la società”. Lo sottolinea l’allenatore del Palermo Alessio Dionisi in conferenza stampa al centro sportivo di Torretta in occasione della presentazione della trasferta di Pisa per la seconda giornata di serie B. “Questa è la sesta stagione per me tra Serie A e B e c’è sempre il dibattito aperto sull’inizio della stagione con il mercato aperto: purtroppo non è qualcosa su cui decidono gli allenatori ed è giusto se ne occupino altri – continua Dionisi, – Per com’è adesso la squadra può affrontare il campionato, perchè tutti possono ricoprire più ruoli tranne i portieri: è chiaro che se arriverà qualche opportunità proveremo a sfruttarla. A Brescia potevamo sicuramente fare qualcosa in più, mentre a Parma avevamo fatto molto bene: dobbiamo essere un pò più equilibrati. Non siamo riusciti a partire con il piede giusto e speriamo di riscattarci a Pisa, pur sapendo che non sarà facile”.

“Nella prima partita ci è mancato il coraggio di perseverare, ma non posso fare giudizi affrettati – continua Dionisi – Il secondo tempo non è stato positivo perchè abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo, mentre nel primo eravamo padroni della situazione”. Commentando il primo allenamento a porte aperte del Palermo davanti ai propri tifosi e il suo dialogo al microfono con il pubblico a suon di cori: “Il siparietto con i tifosi non era preparato e lì per lì mi è sembrato un bel momento di condivisione: noi vogliamo fare il massimo per ottenere il massimo, ci possiamo riuscire solo se tutti abbiamo la stessa volontà. Il Palermo dell’anno scorso era una squadra con ottimi giocatori ma non la più forte del campionato, quindi mi sembra ingeneroso parlare di stagione fallimentare”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).