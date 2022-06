Digitalizzazione, decisivo il coinvolgimento delle libere professioni

La digitalizzazione dell'Italia non può prescindere dal pieno coinvolgimento del suo tessuto professionale, che quotidianamente abilita e garantisce il funzionamento e lo sviluppo del sistema Paese. E' quanto emerge dallo studio "I nuovi paradigmi del mondo delle professioni nella transizione digitale", realizzato per Confprofessioni da The European House - Ambrosetti. xc3/fsc/abr/gsl