BOLOGNA (ITALPRESS) – Il completamento della cassa di espansione del canale Navile nel bolognese e l’impianto idraulico di sollevamento della Chiavica Raganella nel piacentino.

Sono questi i due interventi per i quali la Regione chiede al Dipartimento Casa Italia i fondi per sviluppare la progettazione (Dpcm 77/2024) per oltre 1,1 milioni di euro (1.175.280).

In particolare, il completamento della cassa di espansione del Navile nel comune di Bentivoglio (BO) è un intervento ritenuto strategico dalla pianificazione di bacino e ricade in una porzione di territorio colpito dai drammatici eventi alluvionali di maggio 2023 e ottobre 2024. La progettazione dell’intervento, dal valore complessivo di 12 milioni di euro, sarà finanziata con 875.188,17 euro.

Il secondo progetto, nel comune di Calendasco (Pc), riguarda l’impianto idraulico di sollevamento in località Chiavica Raganella e sarà finanziato con 300.091,83 euro. L’intervento, dal valore complessivo di oltre 8,4 milioni di euro (8.457.859,59), consentirà di intervenire sul nodo idraulico nell’area compresa tra il torrente Loggia e il torrente Trebbia e coinvolge anche le arginature maestre del Po, attraverso il completamento di opere già avviate dal Consorzio di bonifica e dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).