Diabete, Sangiovanni “Da Boehringer impegno con le istituzioni”

"Il diabete è la patologia cronica per eccellenza, non solo per diffusione, ma anche per la complessità nella gestione. Possiamo affrontare molti problemi collaborando con le istituzioni". Lo ha detto Morena Sangiovanni, presidente e amministratore delegato di Boehringer Ingelheim Italia, a margine di una conferenza stampa in Senato. ror/sat/red