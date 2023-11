Di Risio “Con Sportequipe puntiamo su un team molto forte”

ROMA (ITALPRESS) - “Oggi stiamo quasi per diventare maggiorenni. È questo un progetto che ci ha dato tante soddisfazioni, anche dal punto di vista del numero di autovetture immatricolate. Chiudiamo questo 2023 con una crescita del 70% rispetto all’anno precedente, siamo orgogliosi”. Lo dichiara Massimo Di Risio, presidente di DR Automobiles Groupe presentando due vetture del nuovo brand Sportequipe "per entrare in un segmento di mercato che ad oggi non avevamo mai praticato. È una scommessa impegnativa perché questo è un mercato da sempre presidiato da marchi blasonati. Contiamo di esprimere numeri significativi anche in questo segmento in quanto possiamo puntare su un settore altamente tecnologico e su un team molto forte”. “In questo momento di transizione ecologica noi ci presentiamo con questa vettura in Hybrid plug-in che ha una tecnologia tradizionale con un motore a combustione e la gestione elettrica per quanto riguarda sia la ricarica della batteria sia in fase di accelerazione - ha spiegato il presidente". xl3/tvi/gsl