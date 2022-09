Di Paola “Siamo vivi, auguri al presidente Schifani”

"Rispettiamo il volere degli elettori, faccio gli auguri al presidente Schifani. Il Movimento c'è, è vivo, considerato che fino a qualche settimana fa ci davano in percentuale a una sola cifra, invece siamo a doppia cifra, per le Politiche e per le regionali". A dirlo è Nuccio di Paola, candidato alla presidenza della Regione Siciliana.