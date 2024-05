Di Palma “Giorno importante per l’Aeroporto di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) - “Credo che sia realmente un giorno importante e un merito va sicuramente al professor Riggio per aver nel suo mandato realizzato questi investimenti infrastrutturali che effettivamente riescono a restituire qualità nei confronti dei passeggeri di un aeroporto che sta crescendo in maniera assolutamente importante”. Così Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, a margine della conferenza stampa sulla conclusione dei lavori del primo lotto dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo. “Fa parte di una policy dell'Enac, quella di verificare la capacità infrastrutturale oltre a quella operativa e se nel caso limitare l'operatività di un aeroporto se non sono soddisfacenti questi requisiti. Al contrario vediamo che un aeroporto come Pademo insiste sulla qualità e quindi potrà crescere rispetto proprio a questa capacità di coniugare capacità operativa e capacità infrastrutturale con investimenti molto rilevanti da un punto di vista economico, quasi totalmente in autofinanziamento”. Fonte: ufficio stampa Gesap xd6/pc/gtr