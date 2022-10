Di Miceli (Ersu Palermo) “Erogato il 100% delle borse di studio”

"Non ci siamo mai fermati, ma dopo il lockdown siamo tornati in piena attività", dice all'Italpress Giuseppe Di Miceli, presidente dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario. Negli ultimi due anni erogato il 100% delle borse di studio agli idonei. "Abbiamo innescato un meccanismo virtuoso". xd6/fsc/gtr