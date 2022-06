Di Maio “No a una risoluzione che ci disallinea dalla Nato”

"In un momento così delicato dobbiamo essere tutti uniti, maggioranza e opposizione, per il tetto al prezzo del gas, per risolvere la crisi alimentare e trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, al Blue Forum Italia di Gaeta. sat/red