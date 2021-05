Di Maio “Italia hub per investimenti esteri di qualità”

Di Maio “Italia hub per investimenti esteri di qualità”

“L'obiettivo è fare dell'Italia un hub per investimenti esteri di qualità. Vogliamo coordinare meglio e semplificare i processi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo alla web conference “Il manager del futuro - La leva dell’export per il rilancio del made in Italy”, promossa da Federmanager. ym/trg