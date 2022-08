Di Maio “Il centrodestra porterebbe l’Italia al default”

"Salvini, Berlusconi, Meloni li chiamo il trio sfascia conti. In 15 giorni hanno già fatto promesse per 100 miliardi di euro. Delle due l'una: o vi stanno prendendo in giro o rischiamo il default". Lo dice in un video su Youtube il ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. sat/