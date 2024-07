Di Francisca “Donne del fioretto forti, sogno il podio azzurro”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - "Domani è il 28 luglio, a Londra quando ci fu il podio tutto italiano era il 28 luglio: io me lo auguro, lo spero come gli italiani in tutti gli sport, sarebbe bellissimo". Sogni olimpici a tinte tricolori di Elisa Di Francisca, medaglia d'oro ai Giochi di Londra 2012 e oggi ambassador del Coni. Direttamente da Casa Italia a Parigi, l'olimpionica parla alla vigilia della prova individuale di fioretto femminile. Dodici anni fa, in Inghilterra, lei salì sul gradino più alto del podio precedendo le connazionali Arianna Errigo (in pedana anche domani) e Valentina Vezzali. "Un podio tutto italiano è un'emozione immensa - ricorda Di Francisca -. La bandiera dell'Italia, la tifoseria, l'inno cantato da tutti: noi ci speriamo. Ci sono Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi, tutte ragazze che hanno dimostrato attraverso i risultati di essere forti". E c'è anche Stefano Cerioni, tornato a essere commissario tecnico della nazionale così come lo era a Londra. "Stefano sa fare bene il proprio lavoro, è un leader, è uno che sa mettere insieme tante teste, tanti atleti forti, sia a livello maschile sia a livello femminile: lo ha dimostrato e sicuramente farà bene. Ma anche gli altri Ct ci sono e c'è la federazione che è stata vicina agli atleti quindi che direà speriamo bene". xc9/eb/gm