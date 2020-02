Deutsche Bank lancia un progetto con le Universita’

Il mondo della consulenza finanziaria deve aprirsi alle nuove generazioni per intercettarne i bisogni e rinnovarsi. Se n'e' discusso nel corso della terza giornata di Consulentia, l'appuntamento dedicato ai consulenti finanziari. Federico Gerardini, responsabile direzione Deutsche Bank Financial Advisors, ha esposto le recenti iniziative della societa' per coinvolgere le nuove generazioni. spa/sat/red