NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un rinnovo record, da MVP delle ultime due stagioni Nba. E’ quello sottoscritto da Nikola Jokic che, secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, ha prolungato con i Denver Nuggets per altri 5 anni per una cifra che oscilla tra i 264 (secondo The Athletic) e i 270 milioni di dollari (per Espn). Contratto più ricco nella storia Nba per il 27enne fuoriclasse serbo, ai Nuggets dal 2015.

