Demolizione vecchio viadotto lungo statale in provincia di Benevento

Lungo la statale 369 “Appulo Fortorina”, in provincia di Benevento, avanzano le lavorazioni sul viadotto tra il km 12,500 ed il km 12,700. Lo rende noto l'Anas, sottolineando che è già completata la demolizione del vecchio impalcato, sono in corso le complesse attività di separazione e vagliatura del materiale demolito, per il successivo conferimento a discarica. vbo/gsl