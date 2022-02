LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una delegazione del Vaticano è stata recentemente a Malta per tre giorni di incontri con le autorità civili ed ecclesiastiche sulla visita di Papa Francesco, in programma il 2 e 3 aprile prossimi.

E’ previsto che Papa Francesco arrivi a Malta sabato mattina, 2 aprile, e non nel pomeriggio, come era stato fissato nel programma della visita del 2020, poi annullata per la pandemia di Covid-19.

Il primo giorno della visita, il Papa avrà colloqui ufficiali con le autorità maltesi a Valletta e nel pomeriggio si recherà a Gozo. A 32 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II, il Santuario Nazionale Madonna tà Pinu riceverà ancora una volta il capo della Chiesa cattolica. Il Pontefice incontrerà anziani e malati presso il santuario, e nella piazza terrà un momento di preghiera a tema mariano.

Nel suo secondo giorno a Malta, Papa Francesco visiterà la grotta di San Paolo a Rabat, celebrerà la messa domenicale a Floriana; e incontrerà i migranti al Laboratorio della Pace a Hal Far.

Il programma sarà ufficiale dopo l’approvazione del Papa.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com