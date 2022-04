Delega fiscale, Tajani “Sbagliata la riforma del catasto”

“Credo non si debba mettere la fiducia col testo così com’è dell'articolo 6 perché non è la forma corretta della riforma del catasto". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a margine della convention "Italia del futuro", in merito alla delega fiscale. tan/sat/mrv/red