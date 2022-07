Decreto Aiuti, il Governo incassa la fiducia della Camera

Il governo ha incassato la fiducia della Camera sul decreto Aiuti. I voti favorevoli sono stati 410, i contrati 49, non ci sono stati astenuti. Dopo il via libera di Montecitorio il testo passa al Senato. Sarà il passaggio più delicato per l'esecutivo. sat/mrv