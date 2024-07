Decaro “I Fondi strutturali sono fondamentali per il Sud”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) - "In Europa porto sicuramente l'esperienza degli amministratori, anche degli amministratori pugliesi, cercherò di rappresentare il sud, con le esigenze del sud a partire dalla difesa dei fondi strutturali che per noi sono fondamentali, negli anni ci hanno permesso di crescere, anche a questa regione di aumentare il pil, l'occupazione". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, a margine della sesta edizione del "Forum in Masseria", organizzato a Manduria da Bruno Vespa e Comin & Partners. "Gli amministratori grazie a quelle risorse hanno visto crescere le condizioni economiche e sociali delle loro comunità", ha aggiunto. xc3/vbo