ASSEN (OLANDA) (ITALPRESS) – Esordio vincente per la nuova posteriore Pirelli E0126 in mescola supersoft di sviluppo che, in abbinamento alla medium SC1 di gamma anteriore, ha portato Nicolò Bulega (Ducati) al successo in Gara1 nel Pirelli Dutch Round ad Assen, Olanda. Questa combinazione di pneumatici si è rivelata la più utilizzata in gara, scelta anche da Andrea Locatelli (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati), rispettivamente secondo e terzo classificato. Al posteriore, solo Garrett Gerloff (Kawasaki) ha optato per la SCX di gamma.

Quattro piloti hanno invece scelto la hard SC2 all’anteriore: il poleman Sam Lowes (Ducati), Toprak Razgatlioglu (BMW), Tito Rabat (Ducati) e Zaqhwan Zaidi (Honda). Primo impiego stagionale anche per la posteriore extrasoft SCQ, che in combinazione con la SC1 anteriore ha permesso a Sam Lowes (Ducati) di conquistare la sua prima pole position in Superbike, registrando anche il nuovo giro record della pista col il tempo di 1’32″596, che migliora di oltre tre decimi il precedente firmato da Toprak Razgatlioglu nel 2022.

In WorldSSP, la combinazione SC1 anteriore e SCX posteriore si è confermata la più performante ad Assen: è stata la scelta più diffusa in griglia e ha consentito a Bo Bendsneyder (MV Agusta) di vincere Gara1. Lo stesso abbinamento ha portato ieri Can Öncü (Yamaha) a siglare la pole position con un tempo di 1’36″184, nuovo giro record della pista per la categoria.

“Il clima mite di questi primi due giorni ad Assen ci ha permesso di vedere in azione la nuova posteriore di sviluppo in specifica E0126, e i risultati ottenuti sono molto promettenti – commenta Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Questa specifica è stata infatti scelta quasi all’unanimità per la partenza di Gara1, un risultato molto incoraggiante, in linea con quanto già osservato due settimane fa a Portimão, dove la soft di sviluppo in specifica E0125, dotata della stessa struttura, aveva ottenuto riscontri altrettanto positivi. Le temperature insolitamente più alte hanno invece messo a dura prova i pneumatici anteriori, sia SC1 sia SC2, che hanno mostrato livelli di usura più elevati del solito. La extrasoft SCQ utilizzata in Superpole ha dato buoni frutti, con il nuovo record della pista siglato da Sam Lowes”.

