MILANO (ITALPRESS) – Al debutto le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio, due modelli pluripremiati che hanno conquistato il palcoscenico internazionale sia per le proverbiali eccellenze del Marchio: ovvero perfetto bilanciamento dei pesi, dinamica di guida da prima della classe, soluzioni tecnologiche e motoristiche ai vertici del segmento, e design senza tempo. E oggi questa “bellezza” del Design italiano, distintamente Alfa Romeo, viene resa ancora più seducente e contemporanea su entrambi i modelli, focalizzando l’intervento stilistico sul frontale in modo da creare un chiaro e forte family feeling con Tonale. Saranno disponibili a partire da febbraio 2023. Oggi i due modelli mostrano un nuovo “sguardo”, grazie ai sofisticati fari Full-LED Adaptive Matrix e all’inedita griglia del “Trilobo”, che ne sancisce il forte “family feeling” con Tonale.

Tecnologia e connettività raggiungono il livello più alto con un nuovo quadro strumenti totalmente digitale, dallo storico design “a cannocchiale”. Gli “Alfa Connect Services” offrono il massimo comfort e sicurezza a bordo, concepiti per offrire aggiornamenti “Over The Air”. Anche su nuova Giulia e Stelvio esordisce la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) che si basa sul concetto di “blockchain card”, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. La dinamica di guida è il punto di riferimento delle categorie SUV e berlina, grazie ad un perfetto bilanciamento dei pesi, agilità e leggerezza best in class e lo sterzo estremamente preciso. Nuova logica di gamma, convergente con quella introdotta su Tonale: Super, Sprint, Ti e Veloce. Quattro allestimenti distintivi, quattro nomi radicati nella tradizione Alfa Romeo. Con le Nuove Giulia e Stelvio debutta la serie speciale “Competizione”, la versione top di gamma che porta al debutto il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light.

