Debutta la nuova Moto Guzzi V7 Stone Corsa

ROMA (ITALPRESS) - Un ritorno alle origini per l'ultima nata in casa Moto Guzzi, la nuova v7 Stone Corsa con un forte richiamo a una sportività classica. Caratterizzata da un cupolino tondeggiante e da un'inedita livrea bicolore decisamente evocativa, sono tanti i richiami all'epoca d'oro delle gare motociclistiche. La nuova V7 si distingue così per la colorazione grigio metallizzato movimentata da una grintosa banda rossa che percorre verticalmente il cupolino, proseguendo poi nella parte inferiore del serbatoio e sui fianchetti laterali. In tinta con la carrozzeria è disponibile come accessorio anche la cover rigida per la porzione posteriore della sella, per rendere quest'ultima totalmente monoposto, in puro stile corsaiolo. L'allestimento prevede inoltre gli specchi retrovisori "bar end", che donano alla V7 Stone Corsa un profilo ancora più filante e dinamico, e il tappo per il rifornimento in alluminio ricavato dal pieno anodizzato nero. col3/tvi/gtr