Debutta la nuova generazione di Opel Astra

Una linea dinamica, precisa, moderna e slanciata, dentro e fuori: è di scena la Nuova Opel Astra. Una vettura che segna l'inizio di una nuova epoca negli 85 anni di storia delle compatte Opel. La nuova generazione di Opel Astra è elettrica: per la prima volta in versione plug-in hybrid a due livelli di potenza e, dal 2023, in versione elettrica . Super-efficienti motori benzina e diesel con cambi ad attriti ridotti manuale a sei rapporti e automatico a otto rapporti; le potenze vanno da 110 CV e 225 CV. tvi/mrv/red