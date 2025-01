BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles per l’inedita Mazda6e. La berlina 5 porte a ricarica rapida è l’ultima novità totalmente elettrica della gamma Mazda e offre due opzioni di propulsione per soddisfare le diverse preferenze di guida. Dotata di una batteria da 68,8 kWh che offre un’autonomia fino a 479 km. Con una ricarica in corrente continua da 200 kW, si ricarica dal 10% all’80% in soli 22 minuti e si possono aggiungere 235 km di autonomia in 15 minuti. Il motore elettrico eroga 190 kW (258 CV). Per chi preferisce la guida ininterrotta su lunghe distanze, la batteria da 80 kWh della Mazda6e Long Range consente un’autonomia fino a 552 km e il suo motore elettrico fornisce 180 kW (245 CV). Entrambe le configurazioni erogano una coppia di 320 Nm, assicurano un’accelerazione fluida e prestazioni brillanti con una guida dinamica e piacevole grazie alla trazione posteriore, con uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi e una velocità massima di 175 km/h.

La Mazda6e introduce la nuova evoluzione della filosofia di design Mazda, “Kodo: Soul of Motion”. Le sue linee morbide e fluide e il suo carattere audace conferiscono alla vettura una presenza forte, ma raffinata. La linea del tetto bassa e la silhouette di una coupè a coda corta offrono un look sportivo, pur mantenendo la funzionalità di una berlina due volumi a 5 porte. I dettagli stilistici distintivi dell’auto includono un’accattivante firma luminosa, porte senza cornice e maniglie integrate, donando un aspetto moderno, senza soluzione di continuità lungo la fiancata. Nella parte posteriore, l’iconico design delle luci a quattro cilindri e lo spoiler elettrico aggiungono un tocco di dinamismo. Gli interni si ispirano al concetto giapponese di “ma”, che enfatizza la semplicità e lo spazio tra gli elementi. I passeggeri anteriori e posteriori godono di ampio spazio per le gambe e il tetto panoramico lascia entrare la luce naturale. I materiali pregiati creano un’atmosfera accogliente e piacevole, mentre il quadro strumenti flottante potenzia la sensazione di leggerezza.

La Mazda6e è disponibile in due allestimenti. L’allestimento Takumi è caratterizzato da interni in pelle ecologica nei colori beige caldo o nero, mentre il Takumi Plus propone pelle scamosciata e una pregiata pelle nappa color sabbia, e aggiunge una tendina apribile elettricamente al tetto panoramico. Gli elementi di design esterni e quelli interni creano nell’insieme una fusione armoniosa di stile, comfort e funzionalità.

L’abitacolo è progettato per mettere il conducente nelle condizioni di ricevere tutte le informazioni e raggiungere i comandi nel modo più intuitivo e naturale possibile. Le informazioni sono suddivise su tre schermi disposti in posizione ideale. Al centro della plancia campeggia un touchscreen personalizzabile da 14,6 pollici mentre il quadro strumenti è digitale da 10,2 pollici. Completano le informazioni a disposizione del guidatore un Head-Up Display a realtà aumentata da 50 pollici che proietta le informazioni chiave, come la navigazione e la velocità, direttamente nella linea visiva del conducente. Gli avanzati comandi vocali e gestuali semplificano le interazioni con funzioni quali climatizzazione, navigazione e sistemi multimediali. I passeggeri possono godere di un audio di alta qualità grazie al sistema SonyPRO a 14 altoparlanti.

La sicurezza è una priorità nella Mazda6e. Nove airbag proteggono gli occupanti, mentre il sistema avanzato di assistenza alla guida di Mazda, con frenata di emergenza autonoma (AEB), avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale e molte altre funzioni, aiutano il conducente a evitare potenziali pericoli. Il nuovo sistema di monitoraggio dell’occupazione dei sedili posteriori (Occupancy Monitoring System) utilizza una telecamera interna per rilevare la presenza di bambini e proiettarli sul display centrale. Quando si lascia la vettura, un avvertimento acustico assicura che bambini piccoli non rimangano accidentalmente all’interno del veicolo. Fusione di design ricercato e tecnologia all’avanguardia, la nuova Mazda6e arriverà negli showroom dei concessionari italiani nell’estate del 2025.

foto: ufficio stampa Mazda Italia

