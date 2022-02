ROMA (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi ha lasciato Kiev. Dopo aver messo in sicurezza i suoi calciatori brasiliani, che sono riusciti ad abbandonare l’hotel Opera di Kiev per raggiungere in treno la Polonia, anche l’ex mister del Sassuolo si è messo in viaggio dalla capitale ucraina, attaccata dall’esercito russo. De Zerbi, assieme al suo staff dello Shakhtar Donetsk formato dall’allenatore in seconda Davide Possanzini e dai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che dal direttore sportivo Carlo Nicolini, è partito in treno da Kiev verso Leopoli, città del confine occidentale. Da qui, i cinque potrebbero raggiungere con un’auto o un bus l’Ungheria o la stessa Polonia, per poi far rientro in aereo finalmente in Italia.

(ITALPRESS).

