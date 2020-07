REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – “Noi stiamo bene, un bel periodo, ma eravamo in forma anche prima del lockdown. Adesso rimangono le ultime quattro in cui noi dobbiamo raccogliere il massimo, cercando di ambire anche a qualcosa di più”. Roberto De Zerbi è soddisfatto del lavoro della sua squadra, una delle più in forma dalla ripresa del campionato. Domani al Mapei Stadium arriva il Milan, un’altra squadra che ha raccolto molti punti da quando la serie A è ripartita post-lockdown. Il Sassuolo è reduce dall’1-1 sul terreno del Cagliari: “Il campo dice che possiamo spingerci oltre – dice De Zerbi – Dobbiamo arrivare al massimo di quello che che dice il campo perchè è sempre il tempo che determina tutto. Del Milan temo tutto: hanno individualità, stanno facendo bene, Pioli ha fatto un lavoro strepitoso, ma anche noi stiamo bene e sappiamo di poter mettere in difficoltà tutti. Sappiamo che il Milan è la più in forma ora, stanno meritando il piazzamento Uefa. Ma noi abbiamo fatto tanti gol con l’Inter, con la Juve, con la Lazio ed entreremo in campo per fare una grande partita. C’è la voglia di vincere una partita contro una squadra che sta davanti a noi in classifica. Chi ha giocato a Cagliari veniva già da 3-4 partite di fila da 90 minuti, cambieremo qualcosa probabilmente”. Potrebbe essere una sfida per il piazzamento in Europa visto che il Sassuolo dista otto punti proprio dai rossoneri settimi: “Per l’Europa non è facile ci sono 12 punti disponibili e noi siamo a 8 punti dal Milan. Siamo nella possibilità di poter raggiungere qualche squadra davanti a noi ma anche in caso contrario noi giocheremo al 100% tutte le gare, perchè arrivare all’ottavo posto è un obiettivo importante, ma anche per onorare il campionato, visto che incontreremo squadre che stanno giocando per un obiettivo. Ma io credo che anche arrivare ottavi sia difficile. Se mi chiedete se ci accontentiamo dell’ottavo posto dico di no, anche se le sette squadre davanti a noi hanno tante cose in più”.

(ITALPRESS).