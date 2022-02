ROMA (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi e il suo staff sono al sicuro in Ungheria. Dopo aver lasciato ieri l’hotel Opera di Kiev, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, assieme all’allenatore in seconda Davide Possanzini e ai collaboratori Michele Cavalli e Giorgio Bianchi, oltre che al direttore sportivo Carlo Nicolini, è arrivato dopo un’odissea tra treno e bus sino a Budapest, da dove i cinque italiani faranno rientro in aereo in patria a Milano. Ad aiutare l’ex mister del Sassuolo e il suo staff, la Federcalcio del presidente Gravina e l’Uefa.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com