De Luca presenta polo pediatrico dell’ospedale Santobono a Napoli

“ll nuovo Polo pediatrico per l'ospedale Santobono che sorgerà in un'area pianeggiante su una superficie di 70mila metri quadrati nella zona di Napoli Est, per il quale la Regione Campania ha deciso di investire 200 milioni di euro. Sarà il più grande d'Italia, un'eccellenza di livello europeo", ha commentato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. fpa/pc/gtr