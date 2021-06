De Luca: “La Campania ha recuperato tutti i vaccini mancanti”

"La Campania ha recuperato i 230 mila vaccini in meno che abbiamo avuto per due mesi. Nella giornata di ieri ci sono state le ultime consegne e abbiamo raggiunto la media nazionale. Adesso abbiamo solo 300 vaccini in meno rispetto alla popolazione". Lo ha annunciato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid. gve/tvi/gtr