De Luca “La Campania esempio di solidarietà per tutto il Paese”

NAPOLI (ITALPRESS) - “Nella nostra Regione abbiamo una situazione di convivenza, di grande solidarietà, dunque può essere davvero quello campano un esempio per tutto il nostro Paese. La legge, il rispetto delle regole è indispensabile, ma a partire da valori umani permanenti”. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione del Concerto per la Pace promosso dalla Regione e in programma il 1 febbraio nel Duomo di Napoli. “Quando è cominciata l’invasione dell’Ucraina - ricorda il governatore - noi abbiamo avuto un incontro con la comunità ucraina a Napoli e in Campania. Abbiamo 15 mila ucraina presenti qui e abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande solidarietà, sono cittadini nostri. Sono tanti che lavorano nelle nostre aziende, tanti e tante che fanno un lavoro di cura per le nostre anziane, giovani che si stanno formando, parlano la lingua italiana e vengono nelle nostre scuole”. xc9/vbo/gtr