De Luca: “Italia galleggia in mare debiti, serve crescita 5% l’anno”

“Noi dobbiamo mettere l'Italia in condizione di crescere del 5% l'anno. Se non raggiungiamo questo obiettivo nell’arco di 7-10 anni, non saremo in grado di pagare i debiti, l'Italia galleggia su un mare di debiti, tutti quanti lo dimenticano”. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del suo intervento al convegno di Confindustria “Sud e Nord insieme verso l’Europa”. gve/pc/gtr