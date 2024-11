De Luca “Anci palestra strategica per formare nuova classe dirigente”

De Luca “Anci palestra strategica per formare nuova classe dirigente”

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) - "Anci è uno strumento importante, strategico, come una palestra di idee ed energie nuove per consentire le esperienze dei giovani nei percorsi della pubblica amministrazione e della politica". Così il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, a margine del convegno “Il futuro della Sicilia riparte dalle politiche giovanili. Spieghiamo le vele?”, promosso proprio a Taormina da Anci Sicilia, attraverso il Coordinamento per le politiche giovanili dell’Associazione e i giovani amministratori. xe1/sat